Francky Dury langst dienende coach in België en toch is dat peanuts in vergelijking met Frans 'meubelstuk' Bruno Luzi

Geen trainer in België staat zo lang aan het roer bij een club als Francky Dury bij Zulte Waregem. Na een korte onderbreking van anderhalf seizoen heeft hij sinds december 2011 de sportieve touwtjes weer in handen aan de Gaverbeek. Straf! Maar er zijn trainers die nog beter doen.

Het is moeilijk om Zulte Waregem voor te stellen zonder hoofdtrainer Francky Dury. In 2010 ging hij het een stapje hogerop proberen, bij KAA Gent, waarna Bart De Roover, Hugo Broos en Darije Kalezic trainer werden bij Essevee. Ze waren er allen ongeveer een half jaar actief, maar in 2011 greep de club terug naar vaste waarde Dury.

Voor Dury begon het sprookje bijna drie decennia geleden. Eerst bij Zultse VV, daarna bij de fusieclub Zulte Waregem. Met hem als trainer ging het van provinciale tot een stabiele eersteklasser.

3.098 dagen Dury

Maandag publiceerde onderzoeksbureau CIES een lijst met langst zittende trainers en daarin was uiteraard plaats voor Dury. Op 1 juni 2020 was de 62-jarige trainer alweer 3.076 dagen in dienst bij de club. Ronduit indrukwekkend, maar er zijn trainers die al (veel) langer T1 zijn bij hun huidige club.

In het moderne voetbal denken we meteen aan Sir Alex Ferguson bij Manchester United of Arsène Wenger bij Arsenal als het gaat om meubelstukken van de club. Zij hebben de fakkel reeds doorgegeven aan een jongere generatie. Toch is het niet onmogelijk om in de Europese top lang in het zadel te blijven.

Volgens CIES is Diego Simeone (3.083 dagen) zeven dagen langer in dienst bij Atlético Madrid dan Dury bij Essevee. Onze landgenoot staat daarmee op de 18e plaats van langst dienende coaches, Simeone 16e. Tussen hen staat Christian Streich (3.077 dagen) van Freiburg. Als we een andere bron raadplegen (Transfermarkt.com) is Dury twee dagen langer in dienst dan Simeone. Beide sites hanteren andere criteria, maar het blijven indrukwekkende cijfers.

In totaal zijn er in de 128 bestudeerde competities 9 coaches die langer dan een decennium T1 zijn bij hun club, waarvan 5 in Europa. Frank Schmidt (4.641 dagen) bij Heidenheim in de 2. Bundesliga, Vegard Jansen (5.265) bij Mjondalen in Noorwegen, Andris Riherts (5.265) bij Metta in Letland en Stephen Baxter (5.586) bij het Noord-Ierse Crusaders.

Bruno Luzi

Maar de kroon wordt gespannen door Bruno Luzi. De nu 55-jarige coach nam op 1 juli 2001 de fakkel over bij FC Chamby van zijn broer Fulvio, die nu voorzitter is van de club. Onder Luzi ging de club van de regionale divisies in Picardië helemaal tot in de Ligue 2. De promotie naar de tweede klasse was in 2019 een feit en in het eerste seizoen in de Ligue 2 werd beslag gelegd op een plaats in de middenmoot.