Van onbekende bij STVV naar gegeerd wild in Engeland en de Serie A: "We mikken op Europees voetbal"

In een recordtempo veroverde de Japanner Takehiro Tomiyasu de harten van de STVV-fans. Zijn transfer naar Bologna is ook weer een succes geworden. De 21-jarige centrale verdediger is er enorm begeerd geworden.

Zijn transferwaarde staat op Transfermarkt op 13,5 miljoen euro, maar Bologna gaat hem voor dat bedrag zeker niet laten vertrekken. Intussen trekken AS Roma, West Ham en Southampton al aan zijn mouw. Maar aan een vertrek denkt hij nog niet.

“Ik ben gelukkig in Bologna, het leven is hier goed. Ik wil hier blijven en nog belangrijker worden. We mikken op Europees voetbal. Ik geloof ook dat we dat doel in de resterende twaalf wedstrijden kunnen behalen", zegt hij in HBvL.

Vanavond kan hij zich bewijzen tegen Cristiano Ronaldo, als Bologna de competitie ook hervat. “Ik kijk er enorm naar uit, want in de heenwedstrijd in Turijn moest ik geblesseerd toekijken. Juventus is het sterkste team in Italië. We zullen agressief voor de dag moeten komen en vooral compact spelen.”