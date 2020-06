Philippe Clement klaar om te bevestigen: "Kunnen amper beter doen, maar dat moet toch onze ambitie zijn"

Landskampioen Club Brugge heeft maandag de trainingen hervat. Club Brugge wil op 1 augustus de dubbel behalen, waarna het nieuwe seizoen pas écht begint. Philippe Clement en co beseffen dat het moeilijk wordt om beter te doen dan vorige jaargang.

Door de coronamaatregelen blijven het ook voor Clement atypische omstandigheden om in te werken. "Op alles staat een rem. Ik ben normaal gezien heel lichamelijk. Maar we moeten ons allemaal aanpassen", vertelt Clement in een gesprek met Sporza.

Clement heeft nog zes weken de tijd om zijn kern, die al erg fit oogde, klaar te stomen voor de bekerfinale van 1 augustus tegen Antwerp. "We zijn nog één wedstrijd verwijderd van een historisch moment. Het leeft bijzonder hard binnen mijn groep."

Pas daarna zal de focus echt verschuiven naar volgend seizoen. Beter doen dan vorig seizoen wordt moeilijk, maar dat is waar Clement voor gaat.

"We kunnen amper beter doen dan vorig seizoen, maar we gaan er alles aan doen om elke wedstrijd te winnen. Ik wil altijd beter doen. Dat zit in mij en ook in deze club. Al beseffen we ook dat onze tegenstanders komend seizoen nog meer gebeten zullen zijn om Club Brugge te kloppen", beseft Clement.