STVV trekt Spaanse vertrouweling van T1 Muscat aan als assistent-coach

Kevin Muscat is de man die komend seizoen bij Sint-Truiden de sportieve lijnen gaat uitzetten. De Australiër was wel nog op zoek naar een assistent en die heeft hij nu gevonden. Carlos Pérez Salvachúa gaat bij de Kanaries opnieuw met hem samenwerken.

STVV moest nog een assistent-coach vinden om de technische staf mee te vervolledigen en dat is dus Carlos Pérez Salvachúa geworden. Die kende al een succesvolle samenwerking met Muscat bij Melbourne City, want bij de Australische club behaalden ze de titel.

Ex-trainer van Villarreal

Salvachúa is een 47-jarige Spanjaard die ook al actief was bij de jeugdopleiding van Real Madrid. In 2007 begon hij mee fanionteams te coachen. Zo was hij zowel hulptrainers als T1 bij Guadalajara. Twee jaar lang was hij ook hoofdtrainer van Villarreal.

Na zijn avontuur bij Melbourne volgt er nu dus een nieuwe uitdaging bij Sint-Truiden. Daarnaast bestaat de Truiense technische staf nog uit physical coach Luciano Trani, keeperstrainer Jurgen De Braekeleer en vide-analist Yasuaki Osati.