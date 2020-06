AA Gent in dezelfde positie als Club: wie wil shoppen in de Ghelamco Arena brengt maar beter dikke portefeuille mee

AA Gent stelt zich kordaat op. Van de belangrijke spelers mag er niemand voor een appel en een ei vertrekken. De Buffalo's bepalen zelf de transferprijs, want ze staan sterk momenteel.

30-35 miljoen voor Jonathan David, minstens 10 miljoen voor Michael Ngadeu... Als de buitenlandse clubs koopjes willen doen, moeten ze niet in de Ghelamco Arena zijn. De marktwaarde van Ngadeu wordt door Transfermarkt momenteel op 4,5 miljoen geschat, maar Gent vraagt het dubbele.

Megabod is niet genoeg

Ondanks de coronacrisis laten de financiën van de club het toe om zich zo op te stellen. Liefst laten ze trouwens niemand vertrekken. Gent-voorzitter Ivan De Witte was duidelijk op de eerste persconferentie van het seizoen: hij droomt van een herhaling van 2015. Michel Louwagie moet daarnaar handelen.

Eigenlijk zouden ze ook graag David nog een jaartje houden gezien de mogelijkheid om zowel Europees als nationaal te schitteren, maar de speler zelf zit met zijn gedachten al in de Bundesliga. Maar de Canadees zal ook geduld moeten hebben tot er iemand met het juiste bod op het bureau van Louwagie komt. Naar 25 miljoen wil hij momenteel zelfs niet omkijken.

Euro's in vier gebeten

't Is eigenlijk wel straf hoe ze in deze comfortabele situatie terechtgekomen zijn. Net voor de eeuwwisseling leek Gent nog virtueel failliet. Louwagie heeft de voorbije 20 jaar elke euro in vier gebeten, soms tot frustratie van spelers en hun managers. Intussen hebben ze met de Ghelamco Arena een voetbaltempel die hen veel geld opbrengt.

Dezelfde harde onderhandelingstechnieken worden nu gebruikt als het gaat om spelers te verkopen. Niet hun prijs, geen transfer. Niet toevallig zit ook Club Brugge in die zetel. Verwacht wordt dat die twee clubs ook de volgende seizoenen tot de absolute protagonisten van de competitie zullen behoren.

Als je zo sterk staat dat je een megabod kan weigeren, heb je nu eenmaal een voorsprong. En behalve Kaminski liggen alle basisspelers nog voor meerdere seizoenen vast. Gentse spelers zijn geen spek voor de bek van de andere topclubs en buitenlanders brengen maar beter een dikke portefeuille mee...