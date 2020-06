Clubs kunnen volgens nieuwe CAO contract "unilateraal" verlengen: "Beetje gezond verstand gebruiken"

Er zijn toch wel wat vragen gerezen over de nieuwe CAO om spelers voor één maand te verlengen in België. Die is vooral belangrijk voor Club Brugge, Antwerp, Beerschot en OHL, die nog een match moeten spelen. Maar over één woord wordt er gestruikeld.

In de CAO staat dat de clubs "unilateraal" het contract van een speler kunnen verlengen tot en met 2 augustus. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat Antwerp kan beslissen om eenzijdig het contract van Dieumerci Mbokani te verlengen en dat die daar niks aan te zeggen heeft. Bij spelersvakbond Sporta beseffen ze dat het een vreemde situatie is, maar ook dat een club er niks bij te winnen heeft om een speler die niet wil verlengen toch daartoe te dwingen. "Wat ben je ermee als je een speler verlengt die toch niet gaat spelen. Je kan een speler niet verplichten om een match te spelen", aldus Sébastien Stassin van Sporta bij Voetbalkrant.com. "Je moet hem wel zijn loon, zijn pensioen, zijn premie betalen. Dat zou hen alleen maar geld kosten", vervolgt Stassin. "We rekenen een beetje op het gezond verstand. Als je aan een speler zegt dat je graag hebt dat die speelt in die match, zal hij je wel een antwoord geven. Het verandert op zich dus niet veel." Voor ons is het een opportuniteit voor de spelers om zich in de picture te zetten "Voor ons is het een opportuniteit voor de spelers die einde contract zijn en nog geen andere club hebben gevonden om zich in de picture te zetten. Ze kunnen een maand meetrainen in groep, ze worden volledig betaald en strijken misschien nog een premie op." Maar eenzijdig een contract verlengen, lijkt wel speciaal. "Ik begrijp dat sommigen over het woord unilateraal struikelen", knikt Stassin. "Maar de FIFA heeft zijn akkoord gegeven om contracten te verlengen tot het huidige seizoen gedaan is. Stel u voor dat de 30ste speeldag toch nog gespeeld wordt... Dan mogen die spelers toch niet voor een nieuwe club spelen. De meeste contracten zijn ook afgesloten tot het einde van het seizoen." En wat als Leuven bijvoorbeeld het contract van Laurent Henkinet wil verlengen om een doelman te hebben in de promotiefinale? "Dan zouden de drie partijen - OHL, Standard en Henkinet - best zelf tot een akkoord komen. Nogmaals: wat heb je eraan om te verlengen als de speler de dag voor de match zegt dat hij niet zal spelen?"