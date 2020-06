"Topschutter zijn in Nederland is geen garantie op succes meer"

Cyriel Dessers wordt volgend seizoen de aanvalsleider van Racing Genk. Ludo Vandewalle van Het Nieuwsblad geeft zijn kijk op de komst van Dessers.

Waar vroeger zowat elke topschutter uit de Eredivisie een mooie carrière uitbouwde, is het tegenwoordig al lang geen sinecure meer dat zo'n transfer een schot in de roos wordt. "Vroeger had je jongens als Van Basten, Romario, Litmanen, Bergkamp, Ronaldo, Nilis, Van Nistelrooij, Kezman, Suarez... Topschutters die overal waar ze kwamen doelpunten wisten te maken."

"De laatste jaren is dat echter niet meer zo. Wie kan er voor El Hamdaoui, Wilfred Bony, Bjorn Vleminckx, Alireza Jahanbaksh en Vincent Janssen zich nog een mooie carrière voor de geest halen? In Nederland is het nu eenmaal makkelijker voetballen. Je moet niet eerst een duel aangaan, want je krijgt veel meer ruimte. Topschutter worden in Nederland is gee garantie meer op succes in een ander land."

Toch is Vandewalle positief over Dessers. "Een Belg, een verstandige kerel, sympathiek ook en de voorbije seizoenen bij NAC, Utrecht en Heracles goed voor één doelpunt per twee wedstrijden. Het is nu aan hem om te bewijzen dat een scorende spits in elk systeem past."

Voor Dessers werd er vier miljoen euro betaald, maar veel druk zal dat volgens Vandewalle niet met zich meebrengen. "Op zich is dat geen groot bedrag. Club Brugge betaalde 8 miljoen euro voor Okereke en die scoorde ook niet vaak. Daarnaast betaalde Genk al eens 5 miljoen euro voor Ingvartsen, dus hij is niet eens de recordaankoop. In Genk is het ook altijd rustiger dan bij de andere clubs in ons land."