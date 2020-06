Veiligheidsraad wil opnieuw beperkt publiek toelaten bij wedstrijden

De Veiligheidsraad heeft vandaag weer een update gegeven over de versoepelingen en ook voor de voetballiefhebbers was er goed nieuws.

Zoals verwacht zullen onder andere zwembaden weer open gaan. Maar ook voor evenementen is er een nieuwe update. Vanaf 1 juli zal er weer publiek worden toegelaten bij sportevenementen. Binnen mogen er dan 200 personen aanwezig zijn, buiten zijn dat er 400.

Blijven de cijfers dalen, dan kan er vanaf augustus zelfs gekeken worden naar een verdubbeling van die cijfers. Dan zullen het er binnen dus 400 worden en buiten 800.

Minister Jan Jambon had er het volgende over te zeggen. "Als de zaal of de accommodatie het toelaat om met respect voor de afstandsregels meer mensen te ontvangen, dan kan bij de overheid een toelating worden aangevraagd om boven de 400 binnen en 800 buiten mensen te stijgen. Die toelating zal dossier per dossier bekeken worden. Dat geldt ook voor sport. Al is het daar afhankelijk van het stadion."

Dat betekent dus dat clubs binnenkort weer supporters zullen toelaten. Hopelijk blijven de cijfers dalen.