AA Gent blijft uithalen: nogmaals aan het shoppen bij STVV

Volgens Sporza-journalist Tom Boudeweel heeft AA Gent zich nogmaals versterkt. Na Jordan Botaka zijn ze nog een speler gaan weghalen bij STVV.

Het gaat om Alexandre De Bruyn. De 26-jarige flankaanvaller was in 26 matchen goed voor 3 goals en 4 assists. De Bruyn ging van de reserven van Anderlecht naar Lommel, waar STVV hem in 2018 weghaalde.

De Bruyn staat te boek als een vinnige aanvaller die iets kan creëren. De zomermercato van AA Gent is tot nu toe heel opvallend. Na Davy Roef, Jordan Botaka en waarschijnlijk Nurio Fortuna zou hij al de vierde aanwinst worden. En bij Gent willen ze zeker nog een aanvaller én een middenvelder. De ambities zijn duidelijk!