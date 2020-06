Anderlecht stelt morgen nieuwe uitrustingen voor

Deze week stelden al heel wat ploegen hun nieuwe truitjes voor komend seizoen voor. Anderlecht volgt vrijdag. Om 11u30 zullen ook de nieuwe partners voorgesteld worden.

Even voor de duidelijkheid: bij Anderlecht laten ze weten dat de Joma-truitjes die momenteel de ronde doen op sociale media vals zijn. De echte truitjes worden morgen voor de middag officieel voorgesteld.

Daarop zal dus ook Candriam prijken. Naar verluidt zouden die een grote investering in de club doen als sponsor. Daar wordt dus ook meer uitleg over gegeven. Daarnaast is Karel Van Eetvelt beschikbaar voor interviews.