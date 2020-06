Bij AA Gent begrijpen ze de Pro League en KBVB niet "Al regelmatig van onze stoel gevallen"

Bij AA Gent zijn ze donderdag begonnen met de voorbereiding voor het volgende seizoen, of toch niet? Dat er misschien toch nog in allerijl een 30e speeldag gespeeld moet worden, kan bij de Buffalo's op niet veel bijval rekenen.

Coach Jess Thorup snapt vooral één ding niet: "Hoe is het mogelijk dat je eerst een beslissing neemt om dan plots weer te veranderen?", zegt hij verwonderd bij Sporza. "We hebben plannen gemaakt om op 8 augustus opnieuw te starten, maar misschien moeten we alles omgooien. Dat is toch zeer vreemd", aldus de Deen.

Ook assistent-trainer Wim De Decker is verbaasd. "We zijn een paar keer van onze stoel gevallen bij alles wat er gezegd werd. Ik snap dat het moeilijk is, maar het wordt alleen maar moeilijker zolang ze geen definitieve beslissing nemen", vindt De Decker. De Pro League kwam normaal gezien wel tot een 'definitieve beslissing' om de competitie stop te zetten, maar zo definitief blijkt die keuze nu niet.