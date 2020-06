Ook Johan Boskamp ziet het niet meer goedkomen: "Ik vrees dat het over is"

Niet alleen in België is Jan Boskamp een graag geziene gast in voetbalprogramma's, ook in Nederland kunnen ze de mening van de Rotterdammer wel smaken. Ook bij Veronica Inside, al denkt 'Bossie' dat het over en uit is voor het programma.

Presentator Wilfred Genee heeft René van der Gijp en Johan Derksen serieus geschoffeerd. Er waren al eens vaker relletjes tussen Genee en Derksen, maar die werden even vaak weer met de mantel der liefde bedekt. Volgens Boskamp is het water tussen de twee nu te diep om zomaar te vergeven en vergeten. "Ik heb al veel ruzietjes gezien, maar dit is ongezien. Ze zijn normaal gezien niet de beste vrienden, maar ze weten wat ze aan elkaar hebben", zegt Boskamp bij HLN. "Ik vrees dat dit over is. Al hoop ik natuurlijk wel dat er nog een seizoen komt. De sterkte van het programma is dat er niets voorbereid is, alles kan en mag. Daardoor worden er weleens mensen gekwetst, maar dat wordt als mopje gedaan. Ik ben zelf genoeg slachtoffer geweest", aldus 'Bossie.'