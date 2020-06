📷 Testspeler Oostende is volgens zijn ex-coach "een man mountain" (en de foto's geven hem gelijk)

KV Oostende heeft zoals eerder gezegd Priestley Farquharson op proef. De kustploeg is geneigd hem een contract te geven. Puur op zijn atletische kwaliteiten alleen al zou hij er wel bijpassen.

Hij is in topvorm en heeft een lichaam om u tegen te zeggen. Zijn sprongkracht en snelheid zijn enorm vooruit gegaan door zijn beach soccer. Hij verzamelde al 60 caps voor de Engelse beachvoetbalploeg.

Farquharson is ook gewoon voetballer hoor. Hij speelde vorig jaar bij de Welshe eersteklasser Connah’s Quay Nomads FC. Daar had de coach nog nooit zoiets gezien. Priestley hier houden was een gemakkelijke beslissing. Hij kan zich meten met iedereen in deze liga. Meer nog, als iemand hem uitdaagt voor een loopduel dan is het onmogelijk om van hem te winnen. Hij is het snelste wat ik op dit niveau al zag. Priestley is a man mountain, een menselijke berg", zei Jack Sargeant.