Winteraanwinst is de opvallende afwezige op training van Anderlecht, tot grote onvrede van Kompany

Vincent Kompany wil een valse start als vorig seizoen vermijden en hervatte met Anderlecht als één van de eerste de trainingen met het oog op het nieuwe seizoen. Na tien dagen is er van één opvallende naam nog geen spoor te bekennen.

Volgens La Dernière Heure maken ze zich bij Anderlecht wat zorgen over Kemar Lawrence. De Jamaicaan zou nog steeds in zijn thuisland verblijven om familiale redenen.

Kompany zelf is alvast niet amused. De linksachter kwam afgelopen winter als last-minute transfer toe in het Lottopark, maar kon zich nog niet echt doorzetten. Binnen Anderlecht zien ze ex-speler van NY Red Bulls nochtans al de vaste linksachter komend seizoen.

Een verstoorde voorbereiding kan natuurlijk roet in het eten gooien, bovendien zit er met de Oekraïner Bogdan Mykhaylichenko nog een linksback in de pijplijn en deed ook Killian Sardella het in de laatste matchen voor de stopzetting van de competitie op die positie bijzonder goed.