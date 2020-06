Sprookje voor Dendoncker en Wolverhampton komt steeds dichterbij: "Het zou prachtig zijn"

Leander Dendoncker is met Wolverhampton nog steeds actief in de Europa League, maar mag volgend seizoen misschien wel dromen over meer. Al tempert de Rode Duivel zelf wel de verwachtingen.

'The Wolves' zijn met een huidige zesde stek, Manchester United staat op gelijke hoogte met 49 punten, bezig aan een waar knalseizoen. De top vier blijft dus in het vizier, dichtste belager Chelsea staat op vijf punten, en dat betekent Champions League-voetbal.

Bovendien dreigt er met de Europese uitsluiting van Manchester City nog een extra ticket vrij te komen, die zou dan naar de vijfde in de ranking gaan. Dendoncker en co hebben dus alle reden om te dromen over de Champions League.

Stap per stap

Al blijft de Rode Duivel wel nuchter: "We praten niet over de Champions League, maar over het klassement, zoals iedereen", zegt hij voor de microfoon van VOO Sports. "We bekijken het match per match en proberen zoveel mogelijk punten te pakken tot het einde en zien dan wel waar we stranden."

"Het zou prachtig zijn om in de top vier of vijf te eindigen en zo Champions League te spelen, zeker voor een club die twee jaar geleden nog uitkwam in de Championship", besluit de ex-Mauve.