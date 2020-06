Nieuwe voorzitter van KV Kortrijk ziet het volledig zitten: "Mijn hart klopt voor Kortrijk, ik ben ervan overtuigd dat ik KVK naar een hoger niveau kan tillen"

Ronny Verhelst lost Joseph Allijns af als nieuwe voorzitter van KV Kortrijk. Met Verhelst hoopt KVK een nieuwe stap te zetten in zijn ontwikkeling. De 57-jarige licentiaat psychologie is namelijk een stevige naam in de zaken- en voetbalwereld.

Verhelst werkte eerst voor Belgacom en vervolgens Telenet, en werd daana de eerste onafhankelijke voorzitter van de Pro League in 2012 en 2013. Bij Telenet haalde hij onder meer de voetbalrechten binnen. Een stevige CV dus, maar wat heeft zo'n man te zoeken bij KV Kortrijk? “Toen ik werd gevraagd, heb ik geen seconde getwijfeld, ik kom samen met mijn vrouw zo vaak mogelijk kijken en ook mijn zonen zijn meestal present", zegt hij in Het Laatste Nieuws. Een hoger aangeschreven club was geen optie voor Verhelst: "Mijn hart klopt voor Kortrijk. Het regionale aspect is trouwens het belangrijkste in het voetbal." Ambities Een echte Kortrijkzaan in hart en nieren dus, maar wat zijn zijn ambities met de Kerels: "Ik ben ervan overtuigd dat ik KVK naar een hoger niveau kan tillen, altijd in samenwerking met de mensen die tot hiertoe goed werk verricht hebben. Uiteraard zal ik daarbij mijn eigen accenten leggen.”