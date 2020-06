Verrassende transfer voor Mattéo Guendouzi? Engelse topclub toont interesse in de jonge Fransman van Arsenal

Het rommelt tussen Mattéo Guendouzi en Arsenal. De jonge Franse middenvelder zou een sanctie gekregen hebben na zijn aanvaring met Neal Maupay van Brighton. Guendouzi zat zelfs niet op de bank voor de wedstrijd tegen Southampton.

Guendouzi staat in het middelpunt van een controverse na zijn beledigingen tegen Neal Maupay en andere Brighton-spelers, die als schokkend werden beschouwd. Arsenal kon niet lachen met dit gedrag en er zou zelfs een sanctie volgen.

De jonge Fransman en Arteta, de trainer van Arsenal, zitten niet meer op dezelfde golflengte en volgens de Daily Mail heeft de speler nu ook zijn wens geuit om de club te verlaten. Hij zou in de Premier League kunnen blijven, want Manchester United zou interesse tonen in de middenvelder.