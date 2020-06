Bundesliga round-up: Kramaric maakt gehakt van Borussia Dortmund en Werder Bremen ontloopt rechtstreekse degradatie na vlotte overwinning tegen 1. FC Köln

In de Bundesliga stond deze middag de laatste speeldag op het programma. Vooral in de onderste regionen was er nog een grote verrassing, want Werder Bremen heeft een rechtstreekse degradatie kunnen ontlopen na een 6-1 overwinning tegen 1. FC Köln. Daardoor speelt Werder Bremen nog een eindronde.

Werder Bremen stond voor een belangrijke taak op de laatste speeldag. Ze moesten winnen van 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf mocht geen punten pakken tegen Union Berlin. Het is ook gelukt, want Werder Bremen haalde met 6-1 uit en Fortuna Düsseldorf ging met 0-3 de boot in. Werder Bremen zal nog wel een eindronde moeten afwerken om degradatie te ontlopen. Ook in de bovenste regionen was er nog een verrassing. Zo won Hoffenheim met zware 0-4 cijfers van Borussia Dortmund. Kramaric maakte de 4 doelpunten. Dortmund was wel al zeker van de tweede plaats. Europese plaatsen Voor de laatste Europese plaatsen stond er nog heel wat op het spel. Zowel RB Leipzig (3de), Borussia Mönchengladbach (4de) als Bayer Leverkusen (5de) hebben deze middag geen punten laten liggen en blijven dus op dezelfde posities staan. Kampioen Bayern München kende dan weer geen problemen met VFL Wolfsburg. Het werd 0-4 met onder meer een zeer knap doelpunt van de jonge Mickaël Cuisance. U kan het HIER nog eens bekijken. Wedstrijden speeldag 34: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim: 0-4 Borussia Mönchengladbach - Herta BSC: 2-1 FC Augsburg - RB Leipzig: 1-2 Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05: 1-0 Werder Bremen - 1. FC Köln: 6-1 Union Berlin - Fortuna Düsseldorf: 3-0 VFL Wolfsburg - Bayern München: 0-4 SC Freiburg - Schalke 04: 4-0 Eintracht Frankfurt - SC Paderborn: 3-2