Ivan Leko: "Ik heb meer spelers nodig, ik ben 6 à 7 titularissen kwijt"

Er viel op de Bosuil niet enkel goed nieuws te rapen deze week. Dieumerci Mbokani tekende dan wel bij, een andere titularis trok de deur dicht bij Antwerp. Dino Arslanagic koos voor een nieuw avontuur bij AA Gent.

Als een verrassing komt het vertrek van Arslanagic allerminst, verklapte Leko op de wekelijkse persbabbel. "Het was al langer duidelijk dat Dino niet wilde blijven aan deze voorwaarden. Daarom hield ik er dan ook geen rekening mee dat hij zou blijven."

Intussen begint het lijstje met vertrekkers al vrij indrukwekkend te ogen. "Ik heb nog 4 à 5 goede spelers nodig. Vergeet niet dat ik al 6 à 7 titularissen kwijt ben: Bolat, Defour, Hoedt, Arslanagic, Mirallas en Lamkel Zé." Voor het overige wou Ivan Leko amper iets kwijt over de wispelturige Kameroener, maar met deze uitspraak geeft de Kroaat aan geen rekening te houden met een terugkeer van Lamkel Zé.

"Solden"

Nog een heleboel werk op de plank van Luciano D'Onofrio, die erom bekend staat vaak pas op het einde van de mercato zijn slag te slaan.

"Natuurlijk hoop ik dat onze selectie zo snel mogelijk rond is. Ik weet dat Antwerp de naam heeft om vaak in het slot van de mercato zaakjes te doen, maar wij zijn zeker niet de enige club. Ik kan erom roepen en klagen, maar dat is de realiteit: het zijn op die slotdagen 'solden'. En daar profiteren de clubs van", besluit de Kroaat.