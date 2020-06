Nu ook officieel: Roméo Lavia tekent bij Man City: "Tijd om een nieuwe pagina te schrijven na acht mooie seizoenen"

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de kogel ook door de kerk. De 16-jarige verdedigende middenvelder Roméo Lavia heeft zijn contract bij Manchester City getekend.

Voor Anderlecht is het een pijnlijke zaak. Zelfs gisteren op de persconferentie bij de voorstelling van de nieuwe shirts kwam Lavia nog even ter sprake. "Alle jongeren hebben of zullen hun contract verlengen, behalve eentje van amper 16 jaar oud", liet Karel Van Eetvelt weten.

Lavia gaat bij de U18 van City spelen. Hij staat te boek als groot talent, maar was einde contract bij Anderlecht en wou niet meer verlengen. Nochtans had binnen de club iedereen op zijn entourage ingepraat, maar dat bleek tevergeefs.