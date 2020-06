Kevin De Bruyne na het mislopen van de titel: "Toch kan dit seizoen nog ongelofelijk worden voor ons"

Kevin De Bruyne scoorde deze week een weergaloze treffer op Stamford Bridge. Helaas volstond dit niet voor puntengewin, waardoor Liverpool nu ook mathematisch zeker is van de eerste titel in dertig jaar. Toch is het seizoen van Man City nog niet over, aldus KDB.

In een gesprek met Gary Lineker voor BBC is Kevin De Bruyne erg realistisch. "Ik heb er geen probleem mee om toe te geven dat Liverpool dit seizoen beter was. Je moet een bijna perfect parcours rijden om de titel te winnen. Dat deden zij, en wij niet."

Hoewel de titel niet naar Manchester City ging, is het seizoen nog niet over voor De Bruyne en co. "Ik denk nog niet aan volgend seizoen. We hebben nog twee doelen: de FA Cup en de Champions League in augustus. En je weet maar nooit: als we ze allebei kunnen winnen, is dit andermaal een ongelofelijk seizoen geweest voor ons", besluit de spelmaker van de Citizens.