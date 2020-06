Houdt Leicester City straks Chelsea uit de halve finale van de FA Cup?

Manchester United is al zeker van een plekje in de halve finale van de FA Cup. Deze namiddag vechten de andere ploegen het uit om United te vervoegen.

De topaffiche in de kwartfinales van de FA Cup is die tussen Leicester en Chelsea. In de Premier League staan de twee ploegen op amper een punt van elkaar. Leicester staat derde, terwijl Chelsea de top vier afsluit.

De laatste drie ontmoetingen eindigden nog in een gelijkspel, maar straks zullen beide ploegen nood hebben aan een overwinning om door te stoten naar de volgende ronde.

Rode Duivels Dennis Praet en Youri Tielemans zullen het Chelsea proberen zo moeilijk mogelijk te maken, terwijl er niet gerekend wordt op speelminuten voor Michy Batshuayi.

