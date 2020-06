Red Bull Salzburg al voor het zevende jaar op rij kampioen nadat coronavirus concurrent volledig de mist doet ingaan

Red Bull Salzburg staat bij ons bekend als de ploeg die in de CL Genk deed afzien en het Liverpool moeilijk maakte. En ook wel de ploeg waar Haaland definitief doorbrak. In Oostenrijk is Salzburg vooral de ploeg die laatste jaren keer op keer kampioen speelt.

De voorbije zes jaar ging Red Bull Salzburg in Oostenrijk al met de titel aan de haal. Het heeft zondag voor het zevende seizoen op rij de landstitel veroverd. Het stuurde Hartberg eenvoudig wandelen met 3-0. Voldoende voor de titel, want concurrent LASK Linz kan Salzburg nu niet meer bijbenen. Salzburg toonde zich opnieuw een echte doelpuntenmachine met 102 goals in 30 matchen. Toch had het dit seizoen wel kunnen mislopen. Linz was immers de leider toen de competitie werd stilgelegd. Omdat het al groepstrainingen begon te organiseren op een moment dat dat nog niet mocht, werd Linz bestraft met een puntenaftrek. 1️⃣

7️⃣#SERIENMEIS7ER pic.twitter.com/7ChwTtJWc4 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 28, 2020 Linz moest zo ineens vier punten inleveren en in de hoofden van de spelers bracht dat blijkbaar toch wat teweeg. Linz stortte immers compleet in tijdens de play-offs, waardoor Red Bull Salzburg alsnog comfortabel richting de zevende titel op rij voetbalde.