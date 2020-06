Terwijl Antwerp zich in Duitsland in het zweet werkt, amuseert Lamkel Zé zich in Brussel

Terwijl de A-kernspelers van Antwerp in Duitsland aan hun tweede trainingsdag bezig zijn, laat Didier Lamkel Zé het niet aan zijn hart komen dat hij niet mee mocht. De Kameroense aanvaller trok met wat landgenoten naar Sint-Gillis.

Daar was blijkbaar een wedstrijdje georganiseerd en Lamkel Zé was aandachtig toeschouwer. Onder meer Sébastien Siani was er ook. Lamkel Zé werd naar de B-kern gestuurd nadat hij een interview gaf waarin hij liet weten niet meer voor Antwerp te willen spelen als ze niet aan zijn eisen voldoen.

Het bestuur van Antwerp houdt het been stijf en liet in het midden of hij tijdens de week op stage mocht aansluiten. Maar Lamkel Zé amuseert zich intussen wel.