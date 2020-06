Koopwoede AA Gent nog niet gestild: Buffalo's zoeken beweeglijke spits... en het mag wat kosten

AA Gent roerde zich de voorbije weken al meermaals op de transfermarkt. Maar een ding is zeker: de koopwoede van Louwagie en De Witte is nog niet gestild. Het volgende doelwit: een grote, hard werkende spits.

Volgens Het Nieuwblad is AA Gent op zoek naar een spits, die minstens 1m90 groot is. Bovendien moet hij over heel wat loopvermogen beschikken om in de hoge pressing van de Buffalo's te passen.

Onder meer de namen van Adolfo Gaich en Alexander Sorloth vielen al in de Ghelamco Arena, maar die pistes werden al verlaten. Ook in Duitsland vond AA Gent zijn gading niet.

Hoewel hij zeker niet helemaal aan bovenstaand profiel beantwoordt, werd ook Dieumerci Mbokani genoemd.

Maar er is nog tijd én geld voor AA Gent. Naar verluidt zouden de Buffalo's tot maar liefst zes miljoen euro veil hebben voor een nieuw speerpunt voorin.