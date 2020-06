OFFICIEEL: KV Oostende haalt middenvelder weg uit Franse tweede klasse

KV Oostende heeft een nieuwe speler beet. De club heeft Maxime D'Arpino weggehaald bij US Orléans, een club uit de Franse tweede klasse. Gauthier Ganaye, Executive President van KV Oostende, is enorm tevreden met de nieuwe aanwinst.

De 24-jarige Maxime D’Arpino heeft er een goed seizoen opzitten in de Ligue 2. In 21 wedstrijden was hij goed voor 3 assists bij US Orléans. Het jeugdproduct van Lyon gaat nu voor een Belgisch avontuur bij KV Oostende.

Gauthier Ganaye is enthousiast over de speler. "Hij is een technische speler met een verfijnde traptechniek. D’Arpino is zeer gevaarlijk op stilstaande fases en er waren ook enkele Franse eersteklassers die interesse in hem toonden. We zijn blij dat hij voor ons project kiest", aldus Ganaye op de website van de club.