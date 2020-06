Sterkhouder KV Kortrijk enkele weken geblesseerd na ongelukkige val tijdens bosloop

Slecht nieuws voor Timothy Derijck. De centrale verdediger is gevallen tijdens een bosloop en daarbij heeft hij een breuk opgelopen in zijn onderrug. Hij is 4 tot 6 weken out en mist zo een groot deel van de voorbereiding.

Terwijl het seizoen 2020/2021 in België nog niet is begonnen, krijgen sommige spelers al last van blessures. Dit is het geval voor Timothy Derijck, de centrale verdediger van KV Kortrijk. Hij zich heeft geblesseerd tijdens een bosloop. Hij zou zelfs de start van het nieuwe seizoen kunnen missen. De club heeft op haar website laten weten dat de 33-jarige verdediger een breuk heeft opgelopen in de onderrug. Hij is uitgegleden en zal naar verwachting tussen de vier en zes weken geblesseerd zijn. Timothy Derijck is 4 tot 6 weken out.https://t.co/oEl18VWiMi



🔴⚪ #WeDoenVoort pic.twitter.com/GxyAGZH4qz — KV Kortrijk - 🏡 (@kvkofficieel) June 29, 2020