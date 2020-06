Volgens Dieumerci Mbokani gaat het spel van Ivan Leko hem goed liggen: "Normaal kom ik zo meer in scoringspositie"

Dieumerci Mbokani heeft enkele dagen geleden een beslissing genomen over zijn toekomst. De aanvaller had namelijk besloten om zijn contract bij Antwerp te verlengen. Hij gelooft in het aanvallende spel van Ivan Leko.

Antwerp is goed bezig op de transfermarkt. De club haalde al Birger Verstraete, Jean Butez en Frank Boya en ook het contract van Dieumerci Mbokani werd verlengd. De aanvaller ziet het helemaal zitten onder Ivan Leko, de nieuwe trainer van Antwerp. "Het spel van Leko moet mij beter liggen. Door het aanvallende spel ga ik normaal meer in een scoringspositie komen en zo is het eventueel mogelijk om volgend seizoen meer doelpunten te scoren", aldus de aanvaller in een interview met Het Laatste Nieuws.