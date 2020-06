Jordi Vanlerberghe zeker en vast niet de eerste die terugkeert naar de club waar het voor hem allemaal begon

Jordi Vanlerberghe keert definitief terug naar KV Mechelen. Daar brak hij destijds door en probeert hij nu zijn carrière weer te herlanceren.

De stap hogerop wagen, maar achteraf toch moeten terugkeren. Vanlerberghe is zeker niet de enige die dat ooit meemaakte. De middenvelder kan natuurlijk nog rekenen op KV Mechelen. De club van zijn hart, waar hij ooit doorbrak.

Dat clubliefde door de jaren heen niet verdwijnt, bewees ook Vadis Odjidja in het verleden. Als jong talent weggeplukt bij AA Gent, maar nooit zijn potentieel kunnen waarmaken. Al zaten er natuurlijk enkele mooie jaren bij Club Brugge bij. Sinds 2018 speelt Vadis weer terug bij de club waar het voor hem allemaal begon, AA Gent.

Ploegmaat van Vadis bij AA Gent, Sven Kums, keerde in 2017 ook terug naar de Jupiler Pro League. Hij was kampioen geworden met AA Gent, zat dicht bij de Rode Duivels en voelde zich klaar voor de volgende stap. Maar het avontuur in Udinese draaide niet uit in een succes en dus betaalde Anderlecht, de club waar Kums zijn jeugdopleiding kreeg, 6,5 miljoen euro om hem terug te halen.

Massimo Bruno werd door RB Leipzig gekocht als een van de vele talenten die de clubs jaarlijks aantrekt. Slechts een handvol breken daarvan dan ook nog eens echt door en voor de rest zit er dus niets anders op dan elders hun carrière weer te herlanceren. Eerst probeerde Bruno via een uitleenbeurt aan Anderlecht zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. De club had hem namelijk doen debuteren. Maar die uitleenbeurt was weinig succesvol en dus probeerde Bruno het weer opnieuw bij die andere jeugdliefde, Charleroi. Daar is hij ondertussen wel weer uitgegroeid tot sterkhouder.

De stap hogerop voor Ritchie De Laet kan je moeilijk een mislukking noemen. De Laet ontving zelfs een medaille voor het winnen van de Premier League, al was hij op dat moment wel uitgeleend aan Middlesborough. De Laet vertrok naar Manchester United, maar zou zijn carrière toch vooral doorbrengen op het tweede niveau van Engeland. Vorige zomer was het dan eindelijk tijd om zich te herenigen met zijn oude club, Antwerp.

Iemand die zeker in deze categorie thuishoort is Anthony Vanden Borre. De verdediger heeft een goede verstandhouding met alles en iedereen binnen Anderlecht en kreeg zelfs meerdere keren een nieuwe kans bij de club. Momenteel is hij nog steeds bezig met zijn comeback. Het zou al de derde periode zijn voor Vanden Borre bij Anderlecht