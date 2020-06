KV Oostende haalt niet één, maar wel twee Fransen... En ook nog jeugdinternational onderweg

KV Oostende is in gang geschoten om zijn kern voor komend seizoen te bouwen. Na de Fransman D'Arpino, die gisterenavond al werd aangekondigd, is er nog een landgenoot van hem op komst.

Volgens HLN gaat het om de Franse linksachter Théo Ndicka Matam (20). De Kameroense Fransman moet de concurrentie met Ari Skulason aangaan. Hij komt over van derdeklasser Bourg-en-Bresse, waar hij werd uitgeleend door Lyon. Ook is de 20-jarige Arthur Theate op test bij de kustploeg. De Belgische jeugdinternational zat bij de beloftenkern van Standard, daarvoor was hij ook actief bij de jeugdploegen van KRC Genk.