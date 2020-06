Thibaut Courtois wordt mede-eigenaar van een Madrileense club

Thibaut Courtois heeft besloten te investeren in E-sport en wordt tegelijkertijd mede-eigenaar van een club uit de derde klasse van Spanje. Het gaat om Inter de Madrid.

Thibaut Courtois is een E-sport liefhebber. De doelman heeft zijn talenten in het verleden al gedemonstreerd door deel te nemen aan verschillende virtuele competities (F1-races, NBA-wedstrijden, voetbalwedstrijden) tijdens de lockdown. Hij besloot nog een stap verder te gaan, door samen met Borja Iglesias, een aanvaller van Real Betis, te investeren in het E-sportbedrijf Dux Gaming.

En Dux Gaming heeft net Inter de Madrid gekocht, een club die in de derde klasse van Spanje speelt. Thibaut Courtois en Borja Iglesias zullen dus aandeelhouders zijn van de club, hoewel ze geen plannen hebben om in de club te investeren.