55 voetballers zijn op 1 juli werkloos geworden: "En het gehakketak over het competitieformat helpt hen niet"

De tweede helft van het jaar is begonnen en dat betekent dat het nieuwe voetbalseizoen officieel van start is gegaan. Voor voetballers die nog geen nieuwe club hebben gevonden en op 30 juni hun contract zagen aflopen betekent het ook dat ze werkloos zijn geworden.

Maar liefst 55 profvoetballers in België zitten in die situatie. Door de coronacrisis en de financiële gevolgen ervan waren clubs niet happig om aflopende contracten te verlengen. Enkelingen, zoals Mbokani, Sardella en D'haene, versierden een nieuwe verbintenis.

"Er is minder geld, maar de clubs ­gebruiken dat ook in de contractbesprekingen. Voor de topspelers zal altijd nog wel geld klaar ­liggen - kijk naar Mbokani bij Antwerp. Maar voor de nummers 25 tot 30 wordt het heel moeilijk. De ­kernen worden kleiner", legt Patrick Vervoort van Let's Play uit bij Het Nieuwsblad.

Afgeremd door onduidelijkheid

Voor sommigen wordt het wellicht inleveren... "Voor die ­jongens (vaste waarden, maar geen sterspeler -bv. Swinkels, Akpala- nvdr.) is het niet hopeloos, maar al het gehakketak over de ­competitie - 16 of 18 ploegen - helpt hen natuurlijk niet. Waasland-Beveren, Beerschot, OH Leuven... Ze weten nog niet waar ze volgend seizoen zullen spelen. Spelers worden dus afgeremd door de ­onduidelijkheid.”