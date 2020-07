Frank Boya heeft een kleine tip voor Ivan Leko over de omgang met zorgenkind Didier Lamkel Zé

Antwerp heeft drie Kameroeners in de rangen: Martin Hongla, Didier Lamkel Zé en sinds kort ook Frank Boya. Die laatste twee kennen elkaar al langer dan vandaag. Maar hoe denkt de nieuwkomer over zijn gekke landgenoot?

In Gazet van Antwerpen liet Frank Boya zich kort uit over zijn landgenoot bij Antwerp. Samen trainen deden ze er voorlopig nog niet. Boya trok al meteen naar de zomerstage in Duitsland en Didier Lamkel Zé trainet mee met de B-kern nadat hij 'ongewettigd' niet was komen opdagen bij de hervatting van de trainingen.

Hij moet op een trainer botsen die met zijn kwaliteiten maar ook met zijn gebreken kan omgaan.

"Ik ken hem al heel mijn leven. We doorliepen samen alle leeftijdscategorieën. Hij was onze kapitein bij de Kameroense U21", schetste Boya zijn band met Didier Lamkel Zé, die de voorbije twee seizoenen veel liet zien bij Antwerp. Zowel op als naast het veld.

"Ieder individu heeft een eigen karakter, ook Didier. Hij moet op een trainer botsen die met zijn kwaliteiten maar ook met zijn gebreken kan omgaan. In al die tijd dat ik hem ken, had ik nooit een probleem met hem. Omdat ik hem accepteer zoals hij is", besloot Boya.