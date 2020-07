Hugo Broos en Frank Boya zijn het erover eens: "Gemaakt voor het Engelse voetbal van Antwerp"

Frank Boya koos voor Antwerp, ondanks de interesse van vele andere clubs. Een verstandige keuze, daar zijn Frank Boya zelf en Hugo Broos het alvast over eens.

Hugo Broos nam Frank Boya destijds op in de selectie voor de Africa Cup. "We wonnen het toernooi, maar hij speelde geen minuut. Toch heeft het geholpen in zijn carrière", vertelt Broos aan Het Laatste Nieuws. "Ik had geen type als Boya in mijn selectie, daarom nam ik hem mee."

Boya is een imposant figuur, dat is zeker waar. Het is ook daar dat de kracht van de speler zit. "Niet het technische spel, maar eerder het Engels voetbal. Op kracht, mentaliteit en fysiek. Daar moet Frank het toch vooral van hebben."

Daar is Boya het roerend mee eens. "Het volgende doel is om in Engeland te spelen, maar ik wil geen stap overslaan. Antwerp is een superclub, het is een logische stap in mijn carrière."

Bij Antwerp wordt hij als opvolger van Faris Haroun gezien, die toch alweer een jaartje ouder is. "Dan heeft Leko wel nog wat werk", vindt Broos. "Boya heeft die drang naar voren. Dat moet er dan wel uit. Hij heeft de kwaliteiten om daar te spelen, maar dan moet er tactisch nog wat bijgestuurd worden."