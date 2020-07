Joma eist na zien nieuwe truitjes Anderlecht meer inspraak

Anderlecht stelde vorige week haar nieuwe truitjes voor en dat kon op gemengde gevoelens rekenen.

Niet iedereen was tevreden met het ontwerp van de nieuwe truitjes en sponsor Joma allerminst. Vooral de flater met het Brusselse logo was een doorn in het oog voor de kledingsponsor.

Nadat Anderlecht veel kritiek had gekregen toen Adidas de truitjes ontwierp, koos de club ervoor voortaan de truitjes zelf te ontwerpen. Vorig seizoen kreeg het daarvoor nog veel lof, maar dit seizoen waren de fans minder tevreden.

Joma voorziet daarom slechtere verkoopcijfers en wil vanaf volgend seizoen meer inspraak bij het ontwerpen van de truitjes.