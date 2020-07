Club Brugge verliest Lars (de jongere broer van Leander) Dendoncker aan club uit de Premier League

Ooit worden Leander en Lars Dendoncker misschien tegenstanders in de Premier League. Twee jaar na de overstap van Leander naar Wolverhampton zet nu ook de jongere Lars de stap naar Engeland.

Lars Dendoncker heeft een tweejarig contract plus optie getekend bij Brighton & Hove Albion, meldde Het Laatste Nieuws woensdagochtend. De 19-jarige centrale verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, maar was einde contract bij blauw-zwart.

Brighton was niet de enige club die geïnteresseerd was in de verdediger van Club Brugge. Ook Wolverhampton, de werkgever van Leander Dendoncker, was gecharmeerd. Toch trok Brighton aan het langste eind.

Meteen een ploegmaat van José Izquierdo en Leandro Trossard zal Dendoncker niet worden. Hij zal eerst bij de U23 ervaring opdoen.