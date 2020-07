KV Oostende legt protocol van Pro League naast zich neer en gaat wel oefenen voor publiek

Vanaf woendag trappen de eerste clubs hun oefencampagnes op gang. Om alles op veilige basis te laten gebeuren heeft de Pro League tal van voorschriften en richtlijnen opgelegd. Aan de clubs om zich er aan te houden, al is dat niet bij iedereen het geval...

De Pro League kan clubs niets opleggen, maar stelt het in haar protocol wel opportuun dat de oefenwedstrijden achter gesloten deuren plaatsvinden. "We hebben drie en een halve maand niet gevoetbald. De organisatie van een wedstrijd vergt al zóveel inspanningen van onze clubs dat het beter lijkt om voorlopig zonder publiek te spelen", verklaarde de woordvoerder van de Pro League Stijn Van Bever bij Het Laatste Nieuws.

300 fans bij KV Oostende

"Wij begrijpen dat de fans hongerig en nieuwsgierig zijn om hun ploeg opnieuw aan het werk te zien, maar laat ons proberen om de pure wedstrijdorganisatie al in goede banen te leiden. Dat zal al ingewikkeld genoeg zijn. Als dat goed verloopt, kunnen we opnieuw bekijken hoe we op een veilige manier mét publiek kunnen spelen", klonk het verder nog.

Maar KV Oostende volgt dat advies niet. De Kustploeg heeft namelijk zelf een protocol opgesteld en laat enkele honderden supporters toe in de stadions. Te beginnen zaterdag in en tegen Varsenare. De Nationale Veiligheidsraad laat vanaf 1 juli matchen met 400 toeschouwers toe. KVO gaat in eerste instantie voor 300 fans.