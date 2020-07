Met zestien of achttien in 1A? 'Competitieformat ligt voor 99,99 procent vast'

De beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit rond Waasland-Beveren heeft een directe impact op het competitieformaat voor volgend seizoen. Blijft het bij zestien clubs of wordt er toch voor achttien teams gekozen? De keuze staat zo goed als vast.

De BMA oordeelde vanmiddag dat de degradatie van Waasland-Beveren niet in strijd is met de wettige concurrentiewetgeving. Met andere woorden: de Leeuwen spelen volgend seizoen in 1B.

Dat wil ook meteen zeggen dat het voorstel om volgend seizoen alsnog met achttien clubs in de Jupiler Pro League te voetballen - dat werd de voorbije dagen opnieuw op tafel gegooid - zo goed als geen kans meer maakt.

99,99 procent zekerheid

Het competitieformat met zestien clubs staat voor 99,99 procent vast. Dat laat VTM weten. Het enige redmiddel voor Waasland-Beveren is dat het Belgisch Arbitrahehof voor de Sport de beslissingen van de Pro League teniet doet.