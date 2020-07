Deal is binnen voor Eleven Sports: Orange tekent contract van 5 jaar

Klanten van Orange moeten niet overstappen naar een ander bedrijf om de Belgische competitie te bekijken dit seizoen. Rechtenhouder Eleven Sports heeft met Orange een akkoord gesloten van 5 jaar.

Eleven Sports heeft vorige week de definitieve rechten van de Jupilor Pro League gekocht voor 103 miljoen euro. Nog geen week later is er dus al een deal met Orange.

Concreet houdt het in dat klanten van het 'Orange Love Trio'-pakket zich kunnen abonneren op een premium voetbalbundel met daarin de wedstrijden van de Jupiler Pro League. De reeds beschikbare kanalen van Eleven Sports blijven gewoon gratis voor de standaardgebruikers.

Klanten die het 'Orange Love Duo'-pakket hebben kunnen zich via maandpassen abonneren om Eleven Sports-kanalen online te bekijken.

"Geen dure sportbundel'

Christophe Dujardin, chief consumer officer van Orange is blij dat de deal er is. "We zijn heel verheugd dat we dit kunnen aanbieden aan onze klanten. Ze genieten nu al gratis van de 3 gratis kanalan van Eleven Sports en voegen dus de lokale competities toe in een premium aanbod. Onze klanten zullen geen dure sportbundel moeten nemen om van de Jupiler Pro League te kunnen genieten", klinkt het