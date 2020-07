Kompany dringt aan bij Anderlecht om Vanden Borre tijdelijk aan boord te houden

Anthony Vanden Borre zag zijn contract niet verlengd worden bij Anderlecht, het was dus des te opvallender wanneer hij gisteren gewoon weer op het oefencomplex te zien was.

Op aandringen van goede vriend Vincent Kompany mag Vanden Borre voorlopig nog even aan boord blijven bij Anderlecht. De rechtsachter wil nog op zoek gaan naar een nieuwe club en onderhoudt zijn conditie bij Anderlecht.

Anderlecht besloot het contract van Vanden Borre niet te verlengen. Een comeback bij de club van zijn hart zit er dus niet in. Waar zijn toekomst dan wel ligt, is onduidelijk. Vanden Borre stelde een nieuwe makelaar aan, maar was niet bereid met de pers te praten.

Op het trainingscomplex deed hij er dan ook alles aan om niet herkend te worden. Mondmasker op en trui over het hoofd kwam hij de club binnen.

Bij Anderlecht willen ze besparen en dus kreeg Vanden Borre geen nieuw contract. De verdediger traint dan ook gewoon mee als tester.