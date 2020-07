Ambities zijn groot: Beerschot wil nieuw stadion bouwen

Beerschot is ambitieus. De club zet elk jaar weer stappen in zijn ontwikkeling. Daarin past ook een nieuw en modern stadion. Daarom zijn de plannen voor Petroleum-Zuid weer op tafel gekomen.

Beerschot heeft onlangs weer gesprekken aangeknoopt met het Antwerps stadsbestuur over die piste, weet HLN. Bart De Wever uitte al zijn goedkeuring om tegen 2024 daar een nieuw stadion te bouwen, maar dat ging toen over een gezamelijk stadion voor Beerschot en Antwerp.

Antwerp is echter de Bosuil volledig aan het herbouwen en dus staat niets de Ratten in de weg om enkele kilometers van het Kiel hun droom te verwezenlijken. Wel zullen ze de financiering moeten bekijken, want volgens de krant gaan de stad en de haven niet opnieuw 50 miljoen euro op tafel leggen zoals ze in 2012 beloofden.

Met hun nieuwe investedeerder, Philippe Verellen van Wolf Oil, zijn er misschien wel mogelijkheden.