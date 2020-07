De Condé over transfer Dessers als statement: "Een stap die zijn en onze ambitie kracht bijzet"

Cyriel Dessers is dé blikvanger van KRC Genk tijdens deze mercato. De spits kostte de Limburgers zo'n 4 miljoen euro en komt met veel adelbrieven terug uit Nederland. Dimitri de Condé was dan ook in zijn nopjes.

Het moet gelden als een statement. “Met deze transfer onderstrepen we onze ambitie”, aldus de sportief directeur in HBvL. “We hebben vorig seizoen veel pech gehad. We gingen in stijgende lijn, waren op één match van play-off 1, toen corona een einde maakte aan de competitie."

Met Dessers erbij wil Genk zich na een moeilijk seizoen weer mengen tussen de grote jongens. "We blijven niet stilzitten. Een jaar of vijf, zes geleden deed Dessers ons dood in de beloftenmatch tussen Lokeren en Genk. Zijn naam ging toen al over de tongen. Vandaag halen we met hem de topschutter van de Eredivisie binnen. Een stap die zijn en onze ambitie kracht bijzet.”