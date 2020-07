Ex-speler van Lierse en KV Mechelen aast op vertrek: "Duidelijk dat er iets gebroken is met de directie"

Na een sterk seizoen bij Virton aast Glenn Claes, net als heel veel Virton-spelers, op een vertrek. Een transfer is echter nog niet aan de orde, want bij Virton is iedereen al maanden onbereikbaar. Terwijl andere ploegen aan de voorbereiding zijn begonnen, probeert Claes zich individueel scherp te houden.

Toen we enkele maanden geleden met Glenn Claes spraken, leek niets een verlengd verblijf bij Virton in de weg te staan. De schrijnende toestanden van de voorbije maanden (LEES HIER) hebben daar verandering in gebracht.

"In voetbal mag je nooit nooit zeggen, maar het is duidelijk dat dit een erg moeilijk verhaal gaat worden. Zelfs als Virton alsnog zijn licentie zou behalen. Ik heb hier een erg mooie tijd gehad, maar er is iets gebroken tussen de spelers en de directie."

Dan is de vraag natuurlijk: kan Claes zomaar vertrekken? "Ik ben er vrijwel zeker van dat ik kan vertrekken als we naar de amateurreeksen zouden zakken. Maar dan moet de club natuurlijk meewerken, anders wacht andermaal een juridische strijd. Mijn makelaar, wiens telefoon keer op keer onbeantwoord blijft door de club, wordt er gek van."

Hoe dan ook verliezen de Virton-spelers, onder wie Glenn Claes, kostbare tijd. Terwijl andere ploegen hun kern aan het bouwen zijn en de groepstrainingen stilaan hervatten, zitten Claes en co vast. "Ik maak me voorlopig nog niet echt zorgen, want er zijn wel wat opties. Maar ik wil dat dit snel afgehandeld wordt. Het is anderzijds inderdaad een feit dat de plaatsjes duur zullen zijn."

Lyra-Lierse

Zo moeten de Virton-spelers, die overigens nog steeds op technische werkloosheid staan, zich individueel voorbereiden op volgend seizoen. "Ik voel me best goed. Ik probeer ook wat te trainen met een personal trainer, dat is toch eens wat anders dan loopwerk. Daarnaast heb ik al wat oefeningen gedaan bij Lyra-Lierse. Mijn vader is er keeperstrainer en ik ken er nog veel mensen van vroeger", besluit de ex-speler van KV Mechelen en Lierse.