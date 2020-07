🎥 Hoe Sander Berge Tottenham op een hoopje speelde

Sheffield United won verrassend, maar verdiend met 3-1 van Tottenham. Geen Alderweireld of Vertonghen om naar uit te kijken tijdens de wedstrijd, dus waren vele ogen gericht op Sander Berge. Met een doelpunt en een assist werd de Noor man van de match. Er waren wat twijfels over de 22-jarige middenvelder, maar die speelde hij met een glansprestatie weg.

Sander Berge vs Tottenham

