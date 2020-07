Messi zet onderhandelingen over contractverlenging stop: Argentijn dreigt Barça te verlaten

Elk jaar duiken er wel eens geruchten op dat Lionel Messi Barcelona gaat verlaten. Dit keer zijn ze wel heel hardnekkig, want het draait allemaal wat vierkant bij de Catalanen. Zowel op als naast het veld...

Volgens het Spaanse radiostation Cadena Ser heeft Messi de onderhandelingen over een contractverlenging stopgezet. Messi ligt nog één seizoen onder contract bij Barça, maar vader Jorge zou niet verder willen onderhandelen. Messi zou zelf niet al te blij zijn met alle lekken richting pers. Ook is hij niet tevreden over hoe de club de besprekingen rond loonsaanpassing door de coronacrisis aanpakte.

Zinedine Zidane kon niet anders dan erop reageren op zijn persbabbel. "Messi die La Liga verlaat? Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar wij wensen dat alleszins niet", aldus de Franse trainer. "Hij speelt in deze competitie en we willen in Spanje de beste spelers aan het werk zien."