Ex-speler Racing Genk onderhandelt over verlengd verblijf bij Lommel: "Veel veranderd, en dat was nodig"

Robin Henkens is sinds 1 juli clubloos, zoals dat heet. Het contract van de ervaren middenvelder bij SK Lommel liep af. Toch is een verlengd verblijf aan de Gestelsedijk een mogelijkheid: de contractbespreking gaat de goede richting uit.

De 31-jarige middenvelder speelt al drie seizoenen voor SK Lommel. Eerder was hij actief voor Racing Genk, Waasland-Beveren en Westerlo. "Het afgelopen seizoen was voor mezelf degelijk, maar zeker geen topseizoen. Als ploeg hebben we het goed gedaan, want we waren voor aanvang van de competitie al afgeschreven", vertelt Henkens.

Het contract van Henkens liep af op 30 juni. Toch bestaat de kans dat Henkens ook volgend seizoen nog uitkomt voor Lommel. "Zeker, de gesprekken lopen momenteel. Ik denk dat het de goede kant uitgaat en heb er hoop op dat we er ook uit zullen geraken."

"Doel is 1A, zonder stappen over te slaan"

Met de komst van de City Football Group is er op korte tijd heel wat veranderd bij Lommel. Iets wat Robin Henkens aan den lijve ondervonden heeft. "De verandering was ook gewoon nodig, hoor! De vorige investeerder had heel andere plannen, maar de City Football Group heeft een erg duidelijke visie voor ogen. Ze komen erg professioneel over, en natuurlijk is er ook financieel heel wat mogelijk", bekent de centrale middenvelder.

"In die paar dagen dat we al getraind hebben, merk je aan alles dat ze ervaring hebben in dit zo'n zaken. Het doel is om korte of middellange termijn in 1A te spelen, zonder daarbij stappen over te slaan. Ik hoop dat het ook bij fans in en rond Lommel meer gaat leven. Het spreekt voor zich dat dit project ook voor mij interessant is", besluit Robin Henkens.