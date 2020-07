Leko kijkt naar D'Onofrio: "Op dat vlak hebben Anderlecht, Gent, Club, Standard en Genk een voordeel"

Antwerp keert deze namiddag terug naar België na een geslaagde stage. Ivan Leko was er wel blij mee, maar de Kroatische coach verwacht ook nog wel versterking.

In ieder geval kreeg hij met Mbokani een topspits die er zin in heeft. “Het liep vlot. Hij is hier duidelijk graag, amuseert zich op training, praat veel, is bezig met de ploeg. Voor zijn conditie is het ook ideaal dat hij er deze week al bij was. Al zijn de oefeningen die we Mbo geven uiteraard niet dezelfde als die voor Buta. We werken erg individueel", klinkt het in GvA.

Maar hij heeft meer nodig om de strijd aan te gaan. “Maar daarvoor moet je bij Luciano D'Onofrio en Sven Jaecques zijn. Het is niet zo dat er een wenslijstje van Leko klaarligt met twaalf namen op. Die twaalf is ook om te lachen, hè. We praten er wel dagelijks over. En het is goed dat we al drie kwalitatieve transfers hebben gedaan. Dat was ook nodig, want in tegenstelling tot Club, Gent, Genk, Standard en Anderlecht zijn wij veel spelers kwijt. Op dat vlak hebben die clubs een groot voordeel.”