Vrancken deelt een ferme sneer uit naar Genk: "Hij is afgebrand, niet beschermd en in de steek gelaten"

Na het langdurig uitvallen van Vukovic kreeg Gaetan Couke zijn kans onder de lat vorig seizoen bij Racing Genk. Het werd geen onverdeeld succes, maar dat is volgens Wouter Vrancken niet de schuld van de 21-jarige keeper.

De nieuwe coach van Couke neemt het op voor zijn aanwinst in Het Belang van Limburg: "Het is iemand die vorig jaar veel kritiek gekregen heeft. Voor een stuk was dat terecht, voor een stuk ook onterecht. Hij heeft niet zijn beste seizoen gespeeld. Maar hij is afgebrand, niet beschermd en eigenlijk ook in de steek gelaten."

Vrancken ging dan ook niet over één nacht ijs bij de aanwerving van zijn nieuwe doelman: "We hebben alles geanalyseerd met de keeperstrainers en met Jos Beckx, die toch wel wat ervaring heeft, en bekeken zijn tegendoelpunten nog eens. Elke keeper maakt weleens een fout, maar anderen hebben toen te veel verantwoordelijkheid bij Gaëtan gelegd."