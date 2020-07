4-1 verloren, maar Marc Brys tevreden met wat hij zag in eerste oefenwedstrijd

Oud-Heverlee Leuven verloor zaterdagavond dan wel met 4-1 van Club Brugge, coach Marc Brys was niet helemaal ontevreden met de prestatie van zijn spelers.

Eerst en vooral duurde de partij 2x60 minuten in plaats van 2x45. Daardoor werd er niet 90 maar 120 minuten gespeeld, elke helft met een volledig ander elftal voor beide ploegen.

"Het is interessant om de jongens een uur aan het werk te zien", reageert Brys op de alternatieve wedstrijdduur op de website van OHL

"Club Brugge is de beste ploeg van België"

Dat de wedstrijd verloren werd, vind Brys niet erg. "We boden best goed weerwerk tegen de beste ploeg van België. Oké, zij waren de betere ploeg maar het doet me plezier dat me meteen reageerden na de 2-0 met een goede aanval die leidde tot de 2-1. Ik zag al een betere samenhang dan voordien, dat is positief", besluit Brys.

Volgende week svertrekt Oud-Heverlee Leuven op stage naar Nederland om zich voor te bereiden op de return van de promotiefinale tegen Beerschot.