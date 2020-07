Anderlecht stuurt scout naar topper in Polen en krijgt veel te zien van transfertarget

Zaterdagavond zou er een delegatie van Anderlecht naar Polen zijn gereisd om de topper tussen Lech Poznan en Legia Warschau te bekijken. Niet zomaar, wel voor de Poolse flankspeler Kamil Jozwiak.

Het is een Poolse journalist die op Twitter het nieuws deelde dat Anderlecht interesse had in de Pool en daardoor naar Polen afzakte. En de scout kreeg waar voor zijn geld want Lech Poznan won met 2-1 van Legia, meer nog: Jozwiak scoorde het eerste doelpunt en gaf de assist voor het tweede doelpunt van Lech Poznan.

De flankspeler zou tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen euro waard zijn. In 32 wedstrijden kwam hij 7 keer tot scoren en gaf hij 4 assists. Maar Anderlecht is niet de enige geïnteresserde. Volgens diezelfde Poolse journalist zouden ook Manchester United, Freiburg en Werder Bremen geïnteresseerd zijn in de diensten van de 22-jarige Pool.